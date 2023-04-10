В Уфе из-за утечки без воды остались 13 жилых домов

В Уфе из-за утечки из земли по улице Кольцевой без холодной воды остались 13 жилых многоквартирных домов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе сегодня, 10 апреля, из-за утечки из земли по улице Кольцевой без холодной воды остались 13 жилых многоквартирных домов. Об этом сообщил «Уфаводоканал».

– В связи с проведением ремонтных работ произведено отключение водопровода диаметром 200 мм, – передали в учреждении.

Холодное водоснабжение было приостановлено в домах по улицам:

– Кольцевая, 195, 197, 199, 201/1, 201/2, 201/4, 203/1, 205, 205/1, 205/2, 207;

– Вологодская, 27а, 27/1.

Жильцам принесли извинения за временные неудобства.