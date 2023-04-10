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НовостиОбщество10 апреля 2023 13:20

11 апреля в Башкирии ожидаются перепады температуры воздуха от -8 до +13 градусов

В республике обойдется без существенных осадков и будет солнечно
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Во вторник 11 апреля в Башкирии ожидаются перепады температуры от -8 до +13 градусов

Во вторник 11 апреля в Башкирии ожидаются перепады температуры от -8 до +13 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, во вторник 11 апреля, в Башкирии ожидаются перепады температуры от -8 до +13 градусов. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

В республике обойдется без осадков, погода будет солнечной. В течение суток умеренный ветер сменит направление с северо-западного на западное. Температура воздуха ночью понизится до -3,-8° (местами до +3°). Днем столбики термометров покажут +8, +13°.

На следующий день, 12 апреля, характер погоды существенно не изменится, но будет чуть теплее: ночью 0, -5°, днем +12, +17°.