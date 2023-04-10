фото: ufacity.info

В январе текущего года в вольере парка Лесоводов в Уфе родились пять медвежат. Об этом 10 апреля сообщила мэрия.

Как рассказали в администрации, медвежата находились с мамами три месяца и сейчас живут отдельно. Сотрудники вольера каждые два часа кормят их из бутылочек теплым молоком с сахаром. В будущем в рацион добавят и каши.

– Медвежата растут активными и веселыми. Сейчас у них идет адаптация. Имена для них мы не выбираем, так как в скором времени их заберут в цирки и зоопарки страны, – поделился главный лесничий «Горзеленхоза» Уфы Максим Щербаков.

В мэрии добавили, что в вольерах, помимо медведей, живут кабаны, лисы, волки, рыси, песцы, еноты и павлины. Посмотреть на них можно с прогулочной дорожки.