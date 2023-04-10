На поле под Уфой возник пожар площадью шесть гектаров

фото: МЧС РБ

Днем 10 апреля на поле возле деревни Кумлекуль Уфимского района Башкирии загорелась сухая трава – площадь пожара составила шесть гектаров. Об этом сообщило региональное МЧС.

На место тушения были направлены 22 человека и семь единиц техники. Для опашки периметра пожара местная администрация выделила четыре трактора, а Минсельхоз – две машины.

– Тушение осложняется порывистым ветром, горение распространяется в трех направлениях. Для мониторинга обстановки на место направлена группа беспилотных авиационных систем. Угрозы населенному пункту нет, – передали в экстренном ведомстве.

Пожар удалось локализовать на площади в 6 гектаров. Открытое горение ликвидировано.