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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 12:35

На поле под Уфой возник пожар площадью шесть гектаров

Тушение возгорания осложняет порывистый ветер
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Днем 10 апреля на поле возле деревни Кумлекуль Уфимского района Башкирии загорелась сухая трава – площадь пожара составила шесть гектаров. Об этом сообщило региональное МЧС.

На место тушения были направлены 22 человека и семь единиц техники. Для опашки периметра пожара местная администрация выделила четыре трактора, а Минсельхоз – две машины.

– Тушение осложняется порывистым ветром, горение распространяется в трех направлениях. Для мониторинга обстановки на место направлена группа беспилотных авиационных систем. Угрозы населенному пункту нет, – передали в экстренном ведомстве.

Пожар удалось локализовать на площади в 6 гектаров. Открытое горение ликвидировано.