Руководителем Следственного комитета Башкирии назначен Владимир Архангельский

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Руководителем Следственного комитета по Башкирии стал полковник юстиции Владимир Архангельский. Указ о назначении 5 апреля подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Архангельский родился в 1975 году. В 1997-м начал службу в органах прокуратуры: был следователем в Первомайском и Октябрьском районах Пензы, а также следователем по особо важным делам по области. С 2007 по 2013 год руководил Бессоновским и Зареченским межрайонными следственными отделами СК по Пензенской области. В 2013-м возглавил отдел процессуального контроля регионального следственного управления. Спустя год стал замом главы СК по Крыму. В 2019 занял должность первого зама руководителя СК по Пензенской области.

Владимир Архангельский награжден медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, «За заслуги», «За отличие», «За создание следственных органов в Крыму».