Хабиров назначил своим новым советником 30-летнего Раниса Хасанова

фото: vk.com // Движение Первых | Республика Башкортостан

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил себе нового советника на общественных началах – им стал председатель совета регионального отделения молодежной общественной организации «Движение первых» Ранис Хасанов. На своем посту он будет заниматься вопросами взаимодействия руководителя республики с детскими и молодёжными общественными организациями.

Ранис Хасанов родился 19 мая 1992 года в Уфе, где окончил топливно-энергетический колледж и государственный нефтяной технический университет. Работать начал в 2008 году, устроившись мерчендайзером в фирме «Салют-Торг». С 2010 по 2011 год руководил кружком в оздоровительным центром «Энергетик». С 2013 по 2022 год трудился на разных должностях в компаниях «Башнефть», «Лукойл- Уралнефтепродукт» и «Росгазификация». В декабре 2022 года его назначили председателем «Движения первых».

Согласно информации на сайте администрации главы Башкирии, Хасанов стал 12-м советником Радия Хабирова на общественных началах.