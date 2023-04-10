Башкирия ищет инвестора для строительства спорткомплекса в Уфе за 600 млн рублей

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора для строительства физкультурно-оздоровительного центра в уфимском микрорайоне Шакша за 599,9 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора для строительства физкультурно-оздоровительного центра в уфимском микрорайоне Шакша за 599,9 млн рублей. Эта сумма включает в себя проведение изыскательных работ, строительство и закупку оборудования. Соответствующее предложение 10 апреля было опубликовано на сайте ведомства.

Проект спорткомплекса предусматривает создание 36 рабочих мест. ФОК будет состоять из двух зданий совокупной площадью свыше 6 тыс. квадратных метров. В первой постройке планируется разместить бассейн, залы единоборств, аэробики и общих тренировок, буфет, раздевалку и другие пространства для посетителей. Во втором здании организуют два универсальных спортзала и административные помещения.

Спорткомплекс предлагается возвести по концессионному соглашению с мэрией на срок до 49 лет. По условиям договора государственный земельный участок будет передан под строительство ФОКа для его дальнейшего использования и получения прибыли. До 30% тренировочного времени будет бесплатно предоставлено администрации города.