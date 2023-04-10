Минздрав Башкирии рассказал о состоянии изувеченного топором 12-летнего мальчика

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В Башкирии 12-летний мальчик, котором изувечил муж его старшей сестры, пошел поправку. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Чуть больше недели назад в Стерлибашевском районе произошла жуткая история. Между 27-летним мужчиной и братишкой его супруги произошел конфликт. Они жили вместе в одном доме, и молодой человек постоянно ссорился с мальчиком. Вечером 2 апреля он зашел в баню, где находился несовершеннолетний, и стал бить по нему топором. Подозреваемый после случившегося попытался свести счеты с жизнью, но ему помешали родственники. Затем мужчина скрылся с места преступления и упал по дороге в обморок. Его нашли и доставили в больницу люди, проезжавшие мимо на автомобиле. Пострадавший мальчик выжил, но получил тяжелые ранения рук и ног. Недавно Стерлитамакский городской суд постановил заключить молодого человека под стражу – до 3 июня.

Ранее медики оценивали состояние пострадавшего подростка как стабильно тяжелое, однако сейчас, по словам специалистов, оно начало улучшаться.

– Динамика положительная. Снят с ИВЛ, – сообщили в Минздраве.