Фото: Федор СКВОРЦОВ

В Башкирии с 17 апреля будет введен особый противопожарный режим. С данной инициативой на сегодняшнем правительственном оперативном совещании в Центре управления республикой выступил председатель Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

– В республике на прошедшей неделе произошло 495 техногенных пожаров, при которых спасены 13 человек. К сожалению, еще четверых спасти не удалось. 3 апреля в республике зарегистрирован первый в этом году лесной пожар, который произошел на территории Белорецкого района. Его площадь составила полгектара, ликвидирован в течение полутора часов. В отчетный период зарегистрирован 202 загорания сухой травы в 45 муниципальных районах на общей площади свыше 150 гектаров. Уважаемый Радий Фаритович, в целях недопущения роста лесных пожаров и возгорания сухой травы, а также их перевода на населенные пункты и садоводческие товарищества предлагаю ввести на территории республики особый противопожарный режим с 17 апреля, – заявил Гумеров.

– Ваше предложение принимается. Максим Васильевич (Забелин, глава администрации главы Башкирии. – Ред.), подготовьте распоряжение, сегодня готов подписать, – ответил Хабиров.