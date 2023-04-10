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НовостиОбщество10 апреля 2023 8:21

В Башкирии создадут именной мотострелковый полк для отправки на СВО

Власти республики заявили, что займутся его поддержкой
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии создадут именной мотострелковый полк для отправки в зону специальной военной операции. Об этом сегодня, 10 апреля, в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой заявил глава региона Радий Хабиров.

– Командиры инициативных групп, которые формируют два батальона, высказались с предложением сформировать именной башкирский мотострелковый полк. Я сегодня хочу сказать, что мы эту инициативу безусловно поддерживаем и более того принимаем на себя все необходимые усилия, траты, поддержку для этого полка. Прошу уже проводить работу в части формирования этого полка. Мы с Минобороны договорились, что мнение республики в этом вопросе должно быть учтено, – подчеркнул руководитель республики.