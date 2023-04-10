Хабиров отчитал двух министров за крыльцо здания ведомств с отбитой плиткой

Фото: Рустем АХУНОВ

Радий Хабиров отчитал глав Министерства транспорта и Министерства строительства за крыльцо здания с отбитой плиткой. Как рассказал глава Башкирии, на выходных он вместе с детьми прогуливался по Советской площади и обратил внимание на нарядные входы в здания Министерства транспорта и Министерства строительства. Но вот одна деталь серьезно подпортила настроение и общее впечатление.

- Вот где пандус для комфортной среды находится, там отбита мраморная плитка. И судя по скопившейся пыли, лежит она там не первый день. Возникает вопрос: почему эти 2 министра у себя под носом порядок навести не могут? – возмутился Хабиров.

В свою очередь Алан Марзаев попытался заступиться за чиновников, заявив, что здания находятся на балансе одной организации, которая обязана за ними следить.

- Так обратитесь в эту организацию! У вас там 2 министра сидит, вам не стыдно самим каждый день ходить мимо и смотреть на это! Выводите людей, наводите порядок на Советской площади! – не принял возражений Хабиров.