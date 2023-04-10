Хабиров пригрозил увольнением мэрам городов Башкирии за плохую уборку

Фото: Рустем Ахунов

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров пригрозил увольнением некоторым мэрам городов из-за плохой уборки в парках и на улицах.

На очередной оперативке в уфимском Белом доме, 10 апреля, Радий Хабиров похвалил мэра башкирской столицы Ратмира Мавлиева за хорошую работу по уборке мусора в парках и на улицах города. Ранее сити-менеджеру поставили задачу именно к 10 апреля полностью очистить город от пыли, грязи, палых листьев и прочего мусора.

Однако работой других мэров Башкирии Хабиров остался недоволен. Он подчеркнул, что задачи по уборке городов до 10 апреля он давал всем сити-менеджерам.

- У меня нет вопросов по Уфе, я в субботу довольно много поездил и получил удовольствие. […] У меня тут контрольное управление [сдали отчет], я сейчас перечислю. Дюртюли, Кумертау, Октябрьский, Белорецк, Стерлитамак, Белебей, Бирск, Чишмы, Янаул, Нефтекамск, Баймак, Сибай, Давлеканово, Мелеуз, Ишимбай, Салават. Здесь у меня «замечательные картинки» из жизни ваших городов. Если я это опубликую, у меня выход останется только вас увольнять и искать других, - заявил Хабиров.

Глава региона дал мэрам городов срок до 17 апреля, чтобы привести все улицы и парки в порядок.