В Уфе в ДТП с мотоциклом Yamaha пострадали 3 человека

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 9 апреля, в ДТП с мотоциклом пострадали несколько человек. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Инцидент случился на проспекте Октября. 26-летний горожанин, управляя мотоциклом Yamaha, наехал на 38-летнего мужчину, после чего транспорт опрокинулся. В результате произошедшего пешеход, мотоциклист и его 23-летняя пассажирка получили различные травмы. Всех троих доставили в больницу.

Водитель «Ямахи» утверждает, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте без световозвращающих элементов на одежде. Вместе с тем сотрудники ГИБДД установили, что у мотоциклиста было водительского удостоверения необходимой категории, также трансорт не был зарегистрирован в установленном порядке.

По факту случившегося было начато разбирательство.