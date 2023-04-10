В Башкирии при пожаре в квартире пострадал 31-летний мужчина

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня утром, 10 апреля, в башкирском городе Кумертау из-за пожара в многоквартирном доме пострадал мужчина. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел в однокомнатной квартире на четвертом этаже жилого дома по улице Первомайская. На месте были направлены силы и средства чрезвычайного ведомства. Специалистам удалось из опасной зоны спасти 31-летнего мужчину, его госпитализировали в местную больницу.

Пожарные ликвидировали открытое горение менее чем за десять минут. Дознаватель МЧС устанавливает причины и обстоятельства.