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НовостиОбщество10 апреля 2023 4:47

Жителей Башкирии на следующей неделе ждет 3 дня выходных

Это связано с празднованием Ураза-Байрама
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жителей Башкирии на следующей неделе ждет три дня выходных. Об этом напомнила пресс-служба регионального Министерства семьи, труда и социальной защиты.

В этом году празднование Ураза Байрама приходится на 21 апреля, в связи с этим пятница следующей недели признана нерабочим днем. Таким образом, граждане республики будут отдыхать несколько дней подряд: 21, 22 и 23 числа.

К слову, продолжительность рабочего дня в четверг 20 апреля будет сокращена на один час. Сам же нерабочий праздничный день Ураза-байрам не включается в число календарных дней отпуска: как основного, так и дополнительного.