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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 3:48

В Башкирии при пожаре пострадала 69-летняя женщина

Происшествие случилось в селе Казаяк
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Вчера днем, 9 апреля, в Иглинском районе Башкирии случился пожар, в котором пострадала пенсионерка. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло в селе Казаяк в одноэтажном бревенчатом доме. Горение ликвидировали потушили силы и средства МЧС и добровольной пожарной команды Красновосходского сельского совета. В результате случившегося получила травмы 69-летняя женщина, ее госпитализировали в ожоговое отделение уфимскую больницу №18.

Причины пожара и обстоятельства происшествия устанавливает дознаватель МЧС.