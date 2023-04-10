В Башкирии при пожаре пострадала 69-летняя женщина

Фото: МЧС Башкирии

Вчера днем, 9 апреля, в Иглинском районе Башкирии случился пожар, в котором пострадала пенсионерка. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло в селе Казаяк в одноэтажном бревенчатом доме. Горение ликвидировали потушили силы и средства МЧС и добровольной пожарной команды Красновосходского сельского совета. В результате случившегося получила травмы 69-летняя женщина, ее госпитализировали в ожоговое отделение уфимскую больницу №18.

Причины пожара и обстоятельства происшествия устанавливает дознаватель МЧС.