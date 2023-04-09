16-летний школьник из Башкирии спас мужчину, которому стало плохо на улице

Фото: Администрация Абзелиловского района РБ

На днях 16-летний школьник из деревни Шарипово Абзелиловского района Башкирии спас случайного прохожего, которому стало плохо на улице. Историю об отзывчивости молодого человека рассказали в районной администрации.

Вильдан Гайнитдинов возвращался домой из школы и около парка Победы заметил лежащего прямо на дороге мужчину. Никто из прохожих пешеходов или автомобилистов не остановился, но парень пройти мимо просто не мог. Он перетащил пострадавшего на тротуар и заметил, что тот пытается что-то сказать, но не может.

Понимая, что время идет на минуты, Вильдан позвонил в скорую помощь и дождался приезда бригады. Как оказалось, мужчине посреди дороге стало плохо, и он упал. Местные жители посчитали, что он в нетрезвом состоянии и помогать ему не стали. Спасти жизнь сельчанину удалось лишь благодаря отзывчивости Вильнада Гайнитдинова.

Молодой человек живет с мамой в Шарипово. Он – самый младший из пятерых детей и надежный помощник для многодетной мамы Айгуль Таяровны Гайнитдиновой.