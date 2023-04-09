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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 15:21

В Уфе водитель «Ларгуса» устроил на Галле массовое ДТП с пятью машинами и угодил в больницу

На проспекте Октября столкнулись сразу пять машин
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

В Уфе произошло массовое ДТП с участием сразу пяти автомобилей, один человек пострадал.

ДТП произошло сегодня, 9 апреля, около семи часов вечера. По давнным ГИБДД по Башкирии, водитель «Лада Ларгус» при развороте напротив дома №24/1 по проспекту Октября столкнулся со встречным «Порш Кайен». В итоге, оба автомобиля отлетели на обочину, где были припаркованы два автомобиля «Datsun» и «Лада Гранта».

По предварительной информации в массовой аварии пострадал только водитель «Ларгуса». Прибывшая на место бригада медиков скорой помощи госпитализировала его в одну из городских больниц. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД по Башкирии.