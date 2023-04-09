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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 15:03

В Башкирии в массовой аварии на трассе пострадали два человека

На дороге Чишмы – Киргиз Мияки столкнулись три автомобиля
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня вечером, 9 апреля, в Башкирии на 6 километре трассы Чишмы - Аксеново - Киргиз Мияки столкнулись сразу три автомобиля, два человека пострадали.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, около семи часов вечера на участке дороги между Чишмами и деревней Ирик произошло столкновение трех автомобилей. На опубликованных Госавтоинспекцией видеокадрах с места ДТП видно, что одна машина вылетела с дороги в кювет.

На данный момент известно о двух пострадавших – их госпитализировала прибывшая на место бригада медиков скорой помощи. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД по Башкирии, подробности уточняются.