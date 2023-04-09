Максим Забелин поздравил верующих жителей Башкирии с Вербным воскресеньем

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Руководитель администрации главы Башкирии и экс-министр здравоохранения республики Максим Забелин поздравил православных христиан с Вербным воскресеньем.
- Желаю, чтобы ваши семьи были крепкими и дружными, пусть в каждом доме царит согласие и любовь. Здоровья всем и божьего благословения, - написал у себя на странице Забелин.
Поздравил верующих с этим праздником и премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.
- Освященные веточки пушистой вербы украшают дома православных как символ надежды и духовного возрождения. Поздравляю всех верующих со светлым праздником! – написал Назаров в своих соцсетях.
Напомним, православные христиане отмечают Вербное воскресенье за неделю до светлого праздника Пасхи. Этот день отмечается как День прибытия Иисуса Христа в Иерусалим.