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НовостиОбщество9 апреля 2023 12:58

В Башкирии простились с погибшем в СВО на Украине Алексеем Коротковым

Уроженец Гафурийского района республики был посмертно награжден орденом Мужества
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: vk.com/gafury

Фото: vk.com/gafury

В воскресенье, 9 апреля, в деревне Дарьино Гафурийского района Башкирии простились с 38-летним Алексеем Коротковым, погибшем в ходе СВО на Украине.

Как сообщили в администрации Гафурийского района, Алексей Коротков погиб 22 марта этого года при выполнении боевых задач. Указом Президента России старший сержант Коротков был награжден орденом Мужества посмертно.

Родился Алексей Коротков в апреле 1985 года, окончил Белоозерскую школу, затем Стерлитамакский сельхозтехникум. После срочной службы в армии заключил контракт. На прощание с уроженцем Гафурийского района приехал глава муниципалитета Фанзиль Чингизов, вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов, родные и близкие погибшего, ветераны боевых действий и простые жители. Похоронили его в родной деревне Дарьино.