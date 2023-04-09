В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился еще у 120 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным портала Стопкоронавирус.РФ в Башкирии за сутки COVID-19 подтвердился еще у 120 человек.

На 9 апреля 2023 года известно, что в больницы госпитализировал 9 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 361 579 случаев заболевания ковидом. За сутки в регионе с полным выздоровлением выписались 109 пациентов. За все время COVID-19 перенесли и выздоровели 353 158 человек.

По данным Стопкоронавирус.РФ за сутки в Башкирии смертей от коронавируса не зарегистрировано. Всего же с начала пандемии в республике от COVID-19 и его последствий скончались 6038 человек.