В аэропорту Уфы из-за неполадок взяли на буксир самолет, перевозивший вахтовиков из Ноябрьска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уфимском аэропорту имени Мустая Карима в субботу, 8 апреля, у самолета с вахтовиками из Ноябрьска возникла техническая неисправность.

По данным телеграм-канала «Авиаинцидент», в субботу, 8 апреля, в аэропорту Уфы в 11:03 приземлился авиалайнер RRJ-95 авиакомпании «Ямал». При выполнении рейса Ноябрьск-Уфа воздушное судно благополучно приземлилось, после чего командир воздушного судна сообщил диспетчерам, что возникли проблемы с передней стойкой шасси.

Из-за неисправности передней стойки шасси самолет на несколько минут застрял прямо на взлетно-посадочной полосе. Диспетчеры аэропорта даже дали сигнал «тревога», но уже через 15 минут после приземления самолета тревогу отменили. Тягач доставил воздушное судно к месту остановки.

На борту самолета Ноябрьск-Уфа находились четверо членов экипажа и 50 пассажиров. Обошлось без пострадавших.