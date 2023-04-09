В Башкирии при пожаре в частном доме погиб сельчанин

Фото: МЧС по РБ

В субботу, 8 апреля, в селе Алкино Чишминского района Башкирии в частном доме на улице Центральной произошел пожар. Соседи вытащили из задымленного помещения мужчину и передали медикам.

В главное управление МЧС по Башкирии сообщение о пожаре в доме поступило поздно вечером. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны, а также добровольцы.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что горит бревенчатый дом площадью 90 квадратных метров. На данный момент пожар потушен, на месте работают эксперты, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства его возникновения.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, хозяин дома проживал там один, во время пожара его вывели очевидцы. Мужчину передали бригаде скорой помощи и повезли в уфимскую ГКБ №18. Позднее выяснилось, что пострадавший скончался в больнице.