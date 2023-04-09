В Уфе в аварии с двумя легковушками пострадал 10-летний ребенок

Фото: ГИБДД по РБ

В минувшую субботу, 8 апреля, в Уфе на улице Дмитрия Донского столкнулись два легковых автомобиля, пострадал ребенок.

По данным ГИБДД по Башкирии, ДТП произошло днем в Орджоникидзевском районе Уфы. Около четырех часов столкнулись «Тойота Хайлюкс» под управлением 44-летней уфимки и ВАЗ-2114, за рулем которого находился 19-летний молодой человек.

В результате аварии пострадал 10-летний пассажир отечественной легковушки. Мальчика увезли в больницу с ушибами. В причинах и обстоятельствах ДТП теперь разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Всего по данным ГИБДД по Башкирии за прошедшие сутки в республике произошло 7 автомобильных аварий, в которых пострадали семь человек.