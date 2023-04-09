В Башкирии распилили опасно расположенные гигантские деревья

Фото: vk.com/sp_abzanovskii

На днях в нескольких деревнях Абзановского сельсовета, что в Зианчуринском районе Башкирии, распилили несколько деревьев-великанов.

Стволы полностью рубить не стали, а лишь обрезали большие сучья. Дело в том, что деревья выросли и оказались слишком близко к домам и коммуникациям. В случае падения они могли повредить электрические провода и газопроводы. Работа по расчистке проводилась в деревнях Башкирская Чумаза и Абзаново.

Как пояснили в сельсовете, высокорослое дерево в селе Башкирская Чумаза на улице Молодежной, достигло диаметра 1,57 метра и высоты свыше 20 метров.

- Самым трудным для организации этой работы то, что надо было собрать и согласовать в один день бригады из таких организаций как: Башкирэнерго, Газпром, Башинформсвязь, которые временно в этот день должны демонтировать газопровод, электропровода, кабели для связи, а также нужен был автомобиль в подъемником, - сообщили в Абзановском сельсовете.

К счастью, теперь деревья кронированы и не представляют опасности.