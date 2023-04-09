В Башкирии спасатели разыскивают хозяина перевернувшейся на реке Дема лодки

Фото: МЧС по РБ

Накануне на реке Дема в Давлекановском районе Башкирии балы обнаружена перевернутая резиновая лодка. Хозяина разыскивают спасатели.

Спасатели госкомитета Башкирии по ЧС разыскивают пропавшего без вести 65-летнего мужчину, отправившегося на рыбалку на реку Дема. Накануне в диспетчерскую главного управления МЧС по Башкирии позвонил его сын и сообщил, что обнаружил резиновую лодку, принадлежащую отцу.

Перевернутую лодку он заметил около села Казангулово Давлекановского района республики. По предварительным данным пожилой мужчина мог утонуть. Сейчас близлежащую территорию прочесывают спасатели.

По данным МЧС по Башкирии еще один инцидент на воде произошел в Краснокамском районе республики. Около села Николо-Березовка, на реке Березовка, сотрудники полиции обнаружили на берегу тело 70-летнего мужчины.