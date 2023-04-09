В ХК «Салават Юлаев» сообщили о смерти брата спортивного директора клуба Юрия Чижова

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В минувшую субботу, 8 апреля, представители уфимского ХК «Салават Юлаев» сообщили о смерти сотрудника клуба Юрия Чижова.

В своих социальных сетях клуб сообщил, что сотрудник системы Юрий Чижов скончался на 63 году жизни. Никаких подробностей о причинах скоропостижной кончины мужчины не сообщается.

- Юрий Анатольевич был отзывчивым, честным и порядочным человеком, - говорится в сообщении пресс-службы ХК «Салават Юлаев».

Известно, что Юрий Чижов был родным братом спортивного директора ХК «Салават Юлаев» Василия Чижова.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Юрия Чижова.