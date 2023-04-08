В Уфе на недострой выделят 100 млн рублей

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В Башкирии намерены 25 апреля выбрать подрядчика для строительства и проектирования недостроенного дома ЖК «Иремель» на пересечении улиц Бакалнской и Айской. Начальная цена контракта составит 100 млн рублей.

Средства поступят из Фонда жилищного строительства Башкирии и инвестиций. Завершить работы будет нужно в декабре 2023 года. В задачи подрядчика войдет обследование объекта, разработка документации, достраивание третьего и четвертого этажей, обустройство фасадов, канализации и водопровода, благоустройство территории.