Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 апреля 2023 15:12

Радий Хабиров рассказал о благоустройстве северных районов Уфы

Он посетил сечерную часть города
Источник:kp.ru
Фото: Радий Хабиров

Фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал 8 апреля, как будет благоустраиваться северная часть Уфы. По предоставленным данным, в частности, будет отреконструирован парк и озеро Теплое.

— Долгое время жители северной части Уфы были обделены современными комфортными общественными территориями. Мы исправляем эту несправедливость, — отметил он.

По его словам, благоустройство пройдет в парке Первомайский, в парке культуры и отдыха нефтехимиков. В инорсе идет реконструкция территории около Теплого озера. Хабиров также напомнил, что на озере появится Центр гребного слалома.