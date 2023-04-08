Радий Хабиров рассказал о благоустройстве северных районов Уфы

Фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал 8 апреля, как будет благоустраиваться северная часть Уфы. По предоставленным данным, в частности, будет отреконструирован парк и озеро Теплое.

— Долгое время жители северной части Уфы были обделены современными комфортными общественными территориями. Мы исправляем эту несправедливость, — отметил он.

По его словам, благоустройство пройдет в парке Первомайский, в парке культуры и отдыха нефтехимиков. В инорсе идет реконструкция территории около Теплого озера. Хабиров также напомнил, что на озере появится Центр гребного слалома.