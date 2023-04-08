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НовостиОбщество8 апреля 2023 14:23

Мобилизованный из Башкирии заключил брак в отпуске

Об этом рассказал глава района
Источник:kp.ru
Фото: Андрей Иванюта

Фото: Андрей Иванюта

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал в социальных сетях, что встретил во время прогулки 8 апреля молодоженов около Вечного огня. по его словам, парень сейчас мобилизован и вернулся неделю назад на родину в отпуск.

— Боец с позывным «Белый» приехал неделю назад в отпуск, сразу подали заявление и сегодня расписались, — рассказал он.

По его Иванюты, влюбленные вместе шесть лет и воспитывают двоих детей, однако все никак не могли время для росписи.

— Очень приятная пара, с удовольствием с ними пообщался. Поздравляю от всей души и желаю, чтобы они жили дружно, счастливо и вместе встретили ещё много-много годовщин своей свадьбы, — заключил глава.