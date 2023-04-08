В уфимском Инорсе открылась самая большая школа Приволжья

Фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров 8 апреля сообщил, что в уфимском Инорсе закончили строительство самой большой школы в Приволжском федеральном округе. По его словам, после реконструкции общеобразовательное учреждение рассчитано на 1 650 мест, в каждой параллели теперь по шесть классов.

Руководитель региона отметил, что строительство затянулось по ряду причин, однако сейчас все трудности позади, и школа стала одной из самых современных в Башкирии.

Хабиров добавил, что теперь в школе светлые классы, широкие коридоры и большие залы. Также теперь тут есть медицинский кабинет, блок для начальных классов и столовая.