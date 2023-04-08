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НовостиОбщество8 апреля 2023 11:07

Глава района Башкирии рассказал о вопиющем случае

Глава района Башкирии рассказал об обмане пенсионера на 600 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Куюргазинском районе от рук мошенников пострадал пенсионер. Об этом сообщил глава администрации района Юлай Ильясов. В связи со случившемся он обратился к местным жителям с предупреждением.

По словам Ильясова, пожилой человек потерял 600 тысяч рублей после того, как ему позвонили неизвестные в вацап. По их инструкции, пострадавший купил новый телефон, установил на него приложение, которое привязал к банковской карте. После всего со счета все деньги исчезли.

– Ещё раз призываю быть внимательными. Не ведитесь на уловки мошенников! Они не спят и придумывают новые методы воровства денег, – высказался глава.