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НовостиОбщество8 апреля 2023 9:22

Реконструкцию театра кукол в Уфе завершат к концу 2023 года

Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров
Источник:kp.ru
Фото: Радий Хабиров

Фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил 8 апреля, что в 2023 году завершат реконструкцию театра кукол. По словам руководителя региона, первыми спектаклями после обновления станут новогодние представления.

Хабиров рассказал, что во время реконструкции постарались сохранить элементы первозданного облика. Он пообещал красивый фасад и макет земного шара на куполе театра.

Также планируется благоустроить территорию рядом с театром. В частности, появится музей под открытым небом с миниатюрами известных зданий России, которые внесли в перечень ЮНЕСКО.