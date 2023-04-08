В Башкирии синоптики пообещали возвращение зимы

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Синоптики Башгидрометцентра пообещали возвращение холодов и зимы. По предоставленным данным, в первые пять дней апреля наблюдалась аномально теплая погода, когда температура воздуха повышалась до +21°, но из-за прихода холодно воздушной массы с северных широт придет резкое понижение температуры.

Так, метеорологи напомнили, что ранее, со 2 апреля, в Уфе ежедневно перекрывались абсолютные максимумы температуры. Воздух в среднем был более теплым, чем норма, на 4-6°.

Теперь же температура воздуха понизится до +4,+9°. Ожидают также снег и дожди. Ночью похолодает до -2,-7°, в отдельных районах до -12°, днем повышение до +8,+13°