Юноша без водительских прав устроил ДТП с тремя пострадавшими в Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

По информации ГИБДД Башкирии, в Бирске на улице Ленина произошла авария в четыре часа утра 7 апреля, в которой пострадали три человека.

По предоставленным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102, не справившись с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате он сам и два пассажира авто 19 и 20 лет получили травмы и были госпитализированы.

В настоящий момент причины аварии устанавливаются. Предварительно известно, что у подростка не было водительских прав, а автомобиль был не зарегистрирован.