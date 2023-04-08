Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 апреля 2023 5:08

Юноша без водительских прав устроил ДТП с тремя пострадавшими в Башкирии

Подробности сообщили в ГИБДД региона
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

По информации ГИБДД Башкирии, в Бирске на улице Ленина произошла авария в четыре часа утра 7 апреля, в которой пострадали три человека.

По предоставленным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102, не справившись с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате он сам и два пассажира авто 19 и 20 лет получили травмы и были госпитализированы.

В настоящий момент причины аварии устанавливаются. Предварительно известно, что у подростка не было водительских прав, а автомобиль был не зарегистрирован.