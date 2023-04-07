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В Уфе транспортную развязку в Зинино завершили на 43,5%. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Проект предполагает строительство новой автомобильной дороги, путепровода, боковых и подмостовых проездов, съездов и коммуникаций. Путепровод будет расположен в 200 метрах от действующего железнодорожного переезда. Его сделают четырехполосным – по две полосы в каждую сторону, длина объекта составит 106 метров. На дороге от транспортной развязки на М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе также планируется четыре полосы движения. Ее протяжённость составит 1850 метров. Здесь рассчитывают оборудовать тротуары шириной три метра и две автобусные остановки.

На строительство развязки было направлено порядка 1,387 миллиарда рублей: 1,374 миллиарда – из республиканкой казны, 42,5 миллиона – из бюджет столицы Башкирии.

На территории уже смонтированы все балки пролетных конструкций путепровода и переустроены коммуникации железной дороги. Власти утверждают, что технологически это был сложный этап строительства. Завершить все работы планируется в третьем квартале нынешнего года.