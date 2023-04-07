Умер в свой же день рождения: в Башкирии простились с погибшим в СВО Ильнуром Нургалиевым

Фото: vk.com/volkov.evgeny

7 апреля в деревне Покровка Стерлитамакского района Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины рядовым Ильнуром Нургалиевым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Евгений Волков.

Как сообщает газета «Сельские нивы», Ильнур Амирович родился 18 февраля 1988 года в Стерлитамак. После школы он учился в Стерлитамакском профессиональном училище №3, где получил специальность «мастер». В мае 2009-го был призван в российскую армии, служил Уссурийске в должности стрелка. После демобилизации работал на предприятиях родного города, а с мая 2021-го трудился пожарным.

В сентябре минувшего года Нургалиев в рамках частичной мобилизации был призван в ряды Вооруженных Сил России. Военнослужащего не стало в его же день рождения – 18 февраля. Ильнур Амирович был посмертно награжден Орденом генерала Шаймуратова.

– Сегодня весь район, вся республика и вся страна скорбит вместе с нами. Искренние соболезнования родным и близким Ильнура. Сил вам и терпения, чтобы пережить это горе. Вечная тебе память, Ильнур! – написал в соцсетях глава администрации Стерлитамакского района.