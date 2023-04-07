Хабиров вручил ключи от 45 автобусов школам 31 района Башкирии

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Сегодня, 7 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров вручил ключи от 45 автобусов школам из 31 муниципалитета республики. Об этом руководитель региона рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

За последние 4,5 года, как заявил Хабиров, Башкирия приобрела порядка 800 школьных автобусов. В этом муниципалитеты получили 45 автомобилей марки «ГАЗель Next». Восемь из них оснащены дополнительным утеплением салона, их направят на север Башкирии.

Кроме того, транспорт, как сообщает пресс-служба главы региона, имеют устройством ограничения скорости до 60 км/ч, кнопки связи с водителем и систему блокировки двигателя при открытых дверях. Также имеется навигационное оборудование для отслеживания местоположения и устройство для блокировки задней боковой двери.