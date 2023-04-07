В Уфе сотрудники супермаркета похищали людей и вымогали у них деньги

Кадр из оперативного видео ФСБ Башкирии

Пятерым жителям Уфы в возрасте от 32 до 41 года предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Похищение человека» и «Вымогательство». Об этом рассказали пресс-службы региональных отделений Следственного комитета и ФСБ.

Было установлено, некоторые из обвиняемых были сотрудниками службы безопасности и контролерами сети супермаркетов. Вместе со своими знакомыми они объединились в банду, чтобы вымогать у граждан, которые, по их мнению, как-либо причастны к воровству в магазинах.

В минувшем феврале двое злоумышленников подкараулили у дома бывшую сотрудницу супермаркета и ее знакомого. Они заковали граждан в наручники, похитили их и принялись требовать 60 тысяч рублей за якобы сокрытие от правоохранителей факта кражи продовольствия из магазина. Девушка отказалась, и в ответ обвиняемые повезли своих жертв на автомобиле по городу, угрожая уголовной ответственностью и убийством. Также у пострадавших отобрали паспорта, телефоны, часы и наушники.

А месяц спустя четверо членов банды в супермаркете, представившись сотрудниками службы безопасности, обвинили молодого человека в воровстве, заперли его подсобке, стали жестоко избивать, принуждая сознаться. Затем пострадавшего на автомобиле в другую точку торговой сети, где требовали пароль от мобильного, угрожая при этом убийством. Также ему пригрозили смертельной расправой в случае, если он обратиться в полицию. Парень рассказал, как разблокировать телефон, и только тогда его отпустили.

Потерпевшие, несмотря на угрозы, все же обратились в правоохранительные органы. Сотрудникам СК и ФСБ удалось пресечь деятельность банды, а также задержать ее членов. Двое обвиняемые частично признали свою вину, остальные отрицают свою причастность к преступлениям.

– В настоящее время с обвиняемыми проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщил СК.