В Башкирии 8 апреля похолодает до -12 градусов

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 8 апреля, в Башкирии ожидается серьезное похолодание. Это следует из прогноза, который опубликовала сегодня пресс-служба МЧС республики.

В первый выходной апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер будет восточный, северо-восточный пять-десять метров в секунду, ночью на юге Башкирии порывы до 17 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся холодной. Температура воздуха ночью составит -2,-7°, а в некоторых районах -12°. Днем потеплеет до +6, +11°.

Поскольку никаких осадков и явлений не будет, видимость на автодорогах будет хорошая.