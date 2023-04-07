Бывшего гендиректора «Газпром нефтехим Салават» арестовали по обвинению в мошенничестве

Бывшего генерального директора башкирской компании «Газпром нефтехим Салават» Айрата Каримова арестовали на два месяца по обвинению в особо крупном мошенничестве

Бывшего генерального директора башкирской компании «Газпром нефтехим Салават» Айрата Каримова арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил «Ъ-Уфа». Информацию «КП-Уфа» 7 апреля подтвердили в Ленинском районном суде Уфы.

В инстанции пояснили, что Каримов был задержан еще во вторник, 4 апреля, тогда же ему предъявили обвинение. Меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему руководителю предприятия по ходатайству следователя избрали на два месяца - до 4 июня.

Айрат Каримов возглавлял «Газпром нефтехим Салават» в течение пяти лет – с 2016 по 2021 год.