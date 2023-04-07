На следующей неделе в Уфе холодную и горячую воду отключат в 28 жилых домах

На следующей неделе, с 10 по 12 апреля, воду на несколько часов отключат в 28 жилых домах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе, с 10 по 12 апреля, холодную и горячую воду на несколько часов отключат в 28 жилых домах. Как пояснил «Уфаводоканал», это связано с плановыми ремонтными работами.

10 апреля (понедельник) с 10:00 до 22:00 холодной воды не будет в жилых домах по улицам:

– Плеханова, 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13;

– Ушакова, 62.

11 апреля (вторник) с 10:30 до 18:30 без холодной и горячей воды останутся жильцы домов на улицах:

– Бессонова, 24, 24/1, 26, 28, 28/1;

– Николая Дмитриева, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 23.

12 апреля (среда) с 10:30 до 18:30 подачу холодного и горячего водоснабжения приостановят на улице Рихарда Зорге, 23, 25, 27, 27/1, 27/2.