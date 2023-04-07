В Башкирии мужчина ударил по лицу и укусил руку полицейского

В Чишминском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, который ударил по лицу и укусил руку полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чишминском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, который ударил по лицу и укусил руку полицейского. Его судили по уголовному делу о применении насилия против представителя власти. Об этом 7 апреля сообщила региональная прокуратура.

Согласно материалам дела, участковый уполномоченный райотдела полиции пришел в подсудимому в дом, чтобы проверить его на причастность к преступлению. Сотрудник предложил оформить объяснительную, после чего мужчина попытался скрыться.

– При его задержании, он оказал сопротивление, укусив полицейского за запястье, плечо, ударил по лицу, а также высказывал слова угроз и замахивался кирпичом, – передали в надзорном ведомстве.

Ранее уже судимый злоумышленник частично признал вину. Его приговорили к трем с половиной годам заключения в колонии строгого режима.