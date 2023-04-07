В Уфе женщина угнала машину нового знакомого, с которым провела ночь

кадр видео: МВД РБ

В Уфе 36-летняя женщина угнала машину нового знакомого, который ее приютил у себя дома на ночь. Об этом 7 апреля сообщило башкирское МВД.

По данным полиции, около двух часов ночи 48-летний мужчина ехал на своей ВАЗ-2115 и увидел вдоль дороги женщину – она ловила попутку. Он остановился возле незнакомки и решил узнать, что случилось. Та рассказала, что ей нужно добраться до Благоварского района. Вместо дальней ночной поездки водитель предложил ей переночевать до утра у него дома по улице Интернациональной.

– Купив спиртные напитки, они распили их вместе. Уже под утро она сообщила, что ей пора идти. Мужчина сопроводил женщину до двери, но не ожидал, что за доброту ему ответят предательски. Женщина увидела на столике ключи от машины и, пока владелец не видел, забрала их. Заявитель лег спать, а подозреваемая тем временем открыла машину и села за руль, – рассказали в МВД РБ.

Выехать с парковки женщина не смогла – в этом ей помог еще один отзывчивый прохожий, который отогнал машину. Затем злоумышленница села за руль и отправилась домой.В пути автомобиль начал глохнуть – тогда она свернула на обочину. Машина так и не завелась, и подозреваемая встала рядом и караулила, пока еще один неравнодушный предложит ей помощь.

Тем временем проснувшийся и обнаруживший пропажу авто мужчина позвонил в полицию. Сотрудники ГИБДД нашли угнанную легковушку вместе с подозреваемой на той самой обочине трассы. Когда инспекторы спросили у нее, что случилось, она на ходу придумала легенду, согласно которой за рулем был ее знакомый, а когда машина сломалась, он пошел искать помощь.

– Осознав, что сотрудники уже знают о совершенном преступлении, она рассказала, как все было на самом деле и призналась в содеянном, – добавили в правоохранительном ведомстве.

Сейчас злополучная «пятнадцатая» находится на штрафстоянке. Против задержанной возбудили уголовное дело об угоне. Ее отпустили домой под подписку о невыезде.