С 7 по 9 апреля ГИБДД проведет в Башкирии массовые проверки водителей с привлечением практически всего личного состава Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня и в предстоящие выходные, с 7 по 9 апреля, ГИБДД проведет в Башкирии массовые проверки водителей с привлечением практически всего личного состава. Рейды направлены на предупреждение ДТП с тяжкими последствиями. Об этом предупредил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– Особое внимание будут уделено нетрезвому вождению, правилам перевозки детей, пешеходам, проверке пассажирских перевозок. На контроле лица, лишенные водительских прав, и должники по неуплаченным штрафам, – передали главный гаишник республики.

Он также озвучил места массовых проверок водителей в Уфе. Сегодня, 7 апреля, они пройдут в микрорайоне Сипайлово, а завтра – на улице Менделеева. Сотрудники ДПС будут останавливать автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами, и по визуальным признакам за минимальный промежуток времени проверят максимальное количество проезжающего транспорта и автомобилистов.