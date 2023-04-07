Минздрав Башкирии озвучил состояние изувеченного топором 12-летнего мальчика

фото: Telegram // Айрат Рахматуллин

Состояние изувеченного топором 12-летнего мальчика из Стерлибашевского района Башкирии остается стабильно тяжелым. Об этом «КП-Уфа» 7 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

– Состояние стабильно тяжелое, вчера была связь с федеральным центром, сегодня в динамике, – передали в ведомстве.

Напомним, ребенок стал жертвой конфликта с 27-летним мужем своей сестры. Все они жили вместе под одной крышей, и молодой мужчина постоянно ссорился с мальчиком. Последняя перепалка привела к трагедии: вечером 2 апреля он зашел в баню, где находился несовершеннолетний, и стал бить по нему топором. После этого подозреваемый попытался покончить с собой (ему помешали родственники), а затем скрылся с места преступления и упал по дороге упал в обморок. Его нашли и доставили в больницу люди, проезжавшие мимо на автомобиле. Сейчас он является фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. На время следствия его отправили под стражу на два ближайших месяца.

Пострадавший выжил, но получил тяжелые ранения рук и ног. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь в Стерлибашевской Центральной районной больнице его оперировали экстренно приехавшие из Уфы врачи РДКБ. Столичные медики уехали оттуда только в восемь часов утра. Днем 4 апреля ребенка санавиацией транспортировали в больницу Уфы. Мальчика навестил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.