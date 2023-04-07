В Уфе собака погибла от удара током во время прогулки с хозяином

От удара током доберман мгновенно погиб Фото: Алексей П.

Уфимец пожаловался, что его любимая собака погибла от удара током во время прогулки в парке в микрорайоне Инорс.

- Мы прогуливались в лесу на улице Лесунова, за автозаправкой. А там этот оголенный провод висит! Агат то ли понюхал его, то ли просто мимо пробегал – я так толком и не понял. Мой пес получил мощный удар током и скончался у меня на руках. Как мне рассказали позже, этот провод висит буквально с зимы – а ведь на этом месте проходит лыжня, гуляют дети. Что еще должно произойти, какая трагедия, чтобы этот провод убрали? Кто вообще будет за это отвечать? – рассказал в беседе с «Комсомолкой» мужчина.

По словам мужчины, оголенный провод под напряжением находится там с зимы. Фото: Алексей П.

Сейчас Алексей П. уже написал заявление в полицию, также собирается взять у ветеринара справку о причине гибели собаки и обратиться с ней к юристу, а затем и в суд. Главное для уфимца – найти ответственного за эту преступную халатность, а также предотвратить трагедию – ведь рядом с проводом каждый день проходят люди.