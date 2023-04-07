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НовостиОбщество7 апреля 2023 6:17

Министр здравоохранения Башкирии приготовил бэлеш на женском форуме Каринэ Хабировой

Чиновник посетил мероприятие вместе с врачами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Айрат Рахматуллин

фото: vk.com // Айрат Рахматуллин

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин приготовил бэлеш на форуме «Территория женского счастья», идейной вдохновительницей которого является супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова. Мероприятие прошло в Буздякском районе. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.

По словам руководителя регионального Минздрава, он приехал на форум вместе с врачами нескольких профилей. Специалисты провели для участниц и их детей 190 консультаций.

– Участницы также смогли послушать лекции по стилю и уходу, посетить творческие и кулинарные мастер-классы. В одном из них принял участие лично. Вместе приготовили национальный бэлеш, – поделился Рахматуллин.

Напомним, ранее Каринэ Хабирова попала во внештатную ситуацию на том же женском форуме, проходившем в городе Салавате.