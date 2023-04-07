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НовостиОбщество7 апреля 2023 5:35

В Башкирии могут построить курорт с аквапарком и горнолыжным центром за 5,6 млрд рублей

Его предложили разместить в Абзелиловском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Абзелиловском районе Башкирии может появиться всесезонный курорт федерального уровня

В Абзелиловском районе Башкирии может появиться всесезонный курорт федерального уровня

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Абзелиловском районе Башкирии может появиться всесезонный курорт федерального уровня. Компания «Ике Тау Групп» при поддержке корпорации «Туризм.РФ» готова вложить в его строительство 5,6 млрд рублей. Фирма представила соответствующий проект 6 апреля на «Инвестчасе» у главы республики Радия Хабирова.

Курорт планируется разместить на территории в 40 га. Там построят аквапарк, спа-комплекс, горнолыжный центр, отель на 1 тыс. номеров, а также оборудуют спортивные и развлекательные площадки. Предполагается, что на месте отдыха будет создано порядка 500 рабочих мест.

Хабиров поручил Минэкономразвитию региона проработать с инвестором финансово-экономическую модель проекта. Глава Башкирии отметил, что если инициатива подтвердит свою эффективность, то республика окажет ей господдержку.